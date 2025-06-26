Литва ужесточит контроль за российскими транзитными поездами

МВД Литвы приняло решение об ужесточении контроля за следующими по территории республики российскими транзитными поездами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Решением министра внутренних дел Владислава Кондратовича создана межведомственная рабочая группа, которой предстоит представить актуализированный алгоритм реагирования на возможные инциденты при обеспечении безопасности калининградского спецтранзитного режима", - говорится в сообщении.

По словам министра внутренних дел, для полного исключения в будущем любых возможных инцидентов - побегов, провокаций, диверсий - необходимо кардинально пересмотреть меры безопасности, применяемые в законодательстве и на практике при транзите пассажиров из/в Калининградскую область.

В частности, предполагается реализовать возможность передачи сигнала в полицию в режиме реального времени об открытых дверях движущихся поездов, обязать установить в поездах дополнительные средства видеонаблюдения, а также ужесточить ответственность за оставление поезда, следующего транзитом через территорию Литвы.