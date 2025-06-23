РФ исключила украинский язык из общеобразовательной программы.

Решение принято в связи с "изменившейся геополитической ситуацией в мире", говорится в пояснительной записке к 200-страничному приказу Министерства просвещения РФ об изменениях в программах начального, основного и среднего общего образования, сообщает газета "Коммерсант".

Украинский язык исключают из блока, посвященного преподаванию родного языка в школах национальных республик на всех образовательных ступенях.

По данным российского министерства, в прошлом учебном году украинский язык в качестве родного изучался в обязательном порядке только в захваченных Россией территориях Запорожской, Херсонской областей Украины.

Кроме того, по заявлению родителей украинский язык преподавался в аннексированном Крыму, оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Башкортостане.