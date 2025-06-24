Единственный в Казахстане и СНГ завод карбида кальция ушел в простой

АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" (ТЭМК), единственный производитель карбида кальция в Казахстане и СНГ, приостановил производство из-за высоких тарифов на электроэнергию.

Доля электроэнергии в себестоимости карбида кальция составляет 36%, и ее удорожание стало основной причиной убыточности производства, сообщает Интерфакс со ссылкой на предприятие.

"С января 2025 года стоимость электроэнергии для нашего предприятия стабильно составляет свыше 30 тенге за кВт.ч. При этом для себестоимости карбида кальция, которая позволит составить конкуренцию карбиду других иностранных производителей (Китай, Иран) и не будет убыточной для ТЭМК, тариф на электроэнергию не должен превышать 13-15 тенге за кВт.ч", - пояснил председатель правления компании Арыстанбек Тупеев.

Завод простаивает с марта этого года, из-за простоя карбидной печи ТЭМК значительно сократил персонал, сейчас на предприятии работают только вспомогательные цеха.

"Учитывая, что выпуск продукции остановлен, мы вынуждены принять еще более тяжелое решение о массовом сокращении работников с июля 2025 года", - отметил глава компании.

Руководство ТЭМК просит льготный тариф на электроэнергию, чтобы вернуть рентабельность своему бизнесу. При этом на предприятии заверяют, что могут возобновить выпуск карбида кальция в любой момент при благоприятном развитии событий.

В Министерстве промышленности и строительства Казахстана сообщили, что с аналогичными трудностями сталкивается большинство крупных энергоемких промпредприятий страны. Поэтому вопрос тарифной политики в промышленности стоит в повестке.

Есть опасения, что тарифная помощь ТЭМК может вызвать недовольство среди участников рынка, также столкнувшихся с ростом тарифов.

В ведомстве заверили, что прорабатывают иные меры поддержки предприятия.

"Вопрос субсидирования тарифов на электроэнергию остается открытым и требует дополнительной проработки с уполномоченными органами", - отметили в Минпроме.