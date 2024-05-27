Украина атаковала российскую РЛС за 1800 км от границы

Дрон главного управления разведки Минобороны Украины накануне, 26 мая, атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж М», расположенную в городе Орск в Оренбургской области, сообщает BBC со ссылкой на украинские медиа.

«Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе», — утверждают медиа.

Накануне о падении дрона под Орском, который находится на границе с Казахстаном, сообщали местные издания ORSK.RU и «Урал56.ру» со ссылкой на свои источники. Орск расположен на 140 км дальше от линии фронта в Украине, чем башкирский Салават, который до этого был самым удаленным от Украине российским городом, атакованным дронам.

"Воронежи М" являются составной частью семейства российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности, баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.