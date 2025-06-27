Общий объем госзакупок в ЕАЭС снизился в 2024 году на 16%

Объем государственных закупок в Евразийском экономическом союзе в 2024 году составил $143,5 млрд, сократившись на 16% в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович в ходе IV Евразийского экономического форума в четверг в Минске.

"Говоря о текущей ситуации взаимных поставок товаров, услуг в ЕАЭС в рамках государственных закупок, следует, наверное, начать со статистики. За 2024 год общий объем государственных закупок в ЕАЭС составил $143,5 млрд. По сравнению с 2023 годом, по нашей статистике, этот показатель снизился на 16%", - сказал министр ЕЭК, которого цитируют госСМИ.

Потенциальный объем государственных закупок Ермолович оценивает в сумму порядка $200 млрд.

При этом, отметил он, показатель взаимных поставок между странами ЕАЭС в рамках госзакупок по итогам 2024 года составляет всего порядка 0,5% от общего объема, $837 млн.