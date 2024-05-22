Россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией

Минобороны РФ подготовило документ, согласно которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к постановлению кабмина.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке", утверждают авторы проекта.

Точки были зафиксированы "по морским навигационным картам мелкого масштаба", которые, в свою очередь, основаны на работах середины XX века, а это "не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод" РФ, говорится в документе.

В результате изменений "будет установлена отсутствующая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, что позволяет использовать соответствующую акваторию как внутренние морские воды Российской Федерации; изменится прохождение Государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря".

Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, Минобороны предлагает частично "признать недействительным".

Документ о пересмотре границы, который пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы, был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений по применению тактического ядерного оружия.