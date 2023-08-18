Последнее обновление: 18.08.2023 13:45

Литва допускает закрытие границы с Россией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключила возможности закрытия границы с Россией.

"У нас сегодня была встреча с председателем Государственной пограничной службы, и мы всей командой обсуждали не только закрытие границы с Беларусью, но и другие варианты, в частности, закрытие границы с Российской Федерацией, потому что могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы", – сообщила глава литовского МВД, передает LRT.

В то же время Билотайте добавила, что пока трудно сказать, будет ли граница с РФ автоматически закрыта в случае полного закрытия границы с Беларусью.

"На данном этапе я должна сказать, что мы не имеем реальных угроз, но мы видим, что существуют определенные риски, что могут быть различные провокации", – заявила министр.

С 18 августа Литва временно закрыла два из шести пунктов пересечения границы с Беларусью.

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