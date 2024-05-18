Последнее обновление: 18.05.2024 13:08

Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 мая 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,44 копейки, или на 0,14%, до 3,2210 рубля при текущем объёме $0,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,99 копейки, или на 0,28%, до 3,4972 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 30 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 0,36 копейки, или на 0,08%, до 4,4193 рубля за 10 юаней при текущем объёме 5,2 млн. юаней.

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