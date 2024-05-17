Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 17 мая 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,06 копейки или 0,02%, до 3,2269 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,27 копейки или 0,08% до 3,5051 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 729 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,37 копейки или 0,08%, до 4,4160 рубля за 10 юаней при объеме торгов 11,5 млн. юаней.