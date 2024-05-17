Последнее обновление: 17.05.2024 13:09

Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 17 мая 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,06 копейки или 0,02%, до 3,2269 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,27 копейки или 0,08% до 3,5051 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 729 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,37 копейки или 0,08%, до 4,4160 рубля за 10 юаней при объеме торгов 11,5 млн. юаней.

Далее по теме
Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование