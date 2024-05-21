Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 21 мая 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,24 копейки или 0,07%, до 3,2197 рубля при объеме торгов $2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,72 копейки или 0,21% до 3,5140 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 172,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,1 копейки или 0,25%, до 4,3838 рубля за 10 юаней при объеме торгов 9 млн. юаней.