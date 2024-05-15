США предупредили Грузию о возможных санкциях из-за закона об "иноагентах"

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джим О'Брайен заявил, что Грузию могут ждать финансовые ограничения в случае, если так называемый закон об "иноагентах" не будет приведен в соответствие со стандартами ЕС.

Об этом он сказал во время визита в Тбилиси 14 мая после встречи с грузинскими чиновниками, сообщает SOVA.news.

О'Брайен напомнил, что Соединенные Штаты передали Грузии 390 миллионов долларов помощи, направленной на вопросы военной обороны, развитие экономики, строительство институтов, в частности на усиление гражданского общества.

"Предоставление этой помощи может оказаться под вопросом, если изменится стратегическое партнерство, когда США воспринимаются как противник, а не союзник", – добавил он, намекая на враждебную риторику со стороны отдельных грузинских чиновников.

Также помощник госсекретаря США отметил, что в случае, если закон об "иноагентах" не будет изменен и если международное сообщество увидит, что в Грузии подрывается демократия и совершается насилие против мирных демонстрантов, то со стороны США будут "определенные ограничения".

"Они будут касаться прежде всего финансовой стороны, во-вторых – передвижения в отношении тех лиц, кто ответственен за подобные действия. Мы говорим об этом не потому, что хотим, чтобы это произошло. Мы хотим, чтобы Грузия продолжила свой мирный путь в ЕС и в евроатлантическое пространство", – заверил О'Брайен.

Парламент Грузии 14 мая большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты, в третьем, финальном чтении.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "контпродуктивными" предупреждения Соединенных Штатов о возможности санкций против грузинских чиновников в связи с принятием скандального закона.

Кобахидзе сказал, что разговоры о возможных санкциях против Грузии являются "несерьезными и контрпродуктивными", если Штаты хотят улучшения двусторонних отношений, и что "репутация США серьезно пострадала" после введения в 2023 году санкций против четырех грузинских судей.

"Мы не хотим, чтобы репутация США была испорчена. Наш призыв к США – подумать о партнерстве и не прибегать к контрпродуктивным шагам. В первую очередь это навредит именно им. Никакого вреда нашей политической команде это не нанесет, наша поддержка только укрепится. Поэтому еще раз призываю всех быть прагматичными", – сказал премьер.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что протестующие против закона об "иноагентах" могут добиться его отмены, воспользовавшись голосом на предстоящих парламентских выборах в октябре этого года.

"Путь и место, где мы можем все это изменить, – это выборы в октябре... И мы должны использовать эту мобилизацию общества и эту консолидацию политических партий, чтобы пойти и выиграть эти выборы", – добавила она.

Президент Грузии также подтвердила, что наложит вето на закон, но правящее большинство в грузинском парламенте имеет достаточно голосов, чтобы его преодолеть.