США призывают власти Грузии совместно привести закон об "иноагентах" к стандартам ЕС

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сказал, что Вашингтон готов работать с властями Грузии над тем, чтобы скандальный законопроект об "иноагентах" соответствовал нормам Европейского Союза.

По словам О'Брайена, законопроект об "иноагентах", который грузинские власти намерены принять, "заходит слишком далеко, ограничивая то, что считается нормальным в Европе и в трансатлантическом пространстве".

"Мы сказали, приезжайте в Вашингтон, поработайте с нами над законом. Однако все превратилось в своего рода странное публичное утверждение того, у кого больше "сила", – добавил он, вероятно, имея в виду отказ премьера Грузии от визита в США.

Представитель Госдепа добавил, что нынешний проект закона "основан на примере России", и для США и Европейского Союза важно, чтобы он соответствовал европейским стандартам.

"Какой путь выберет "Грузинская мечта" – решать им", – констатировал О'Брайен.