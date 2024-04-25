США признали, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки с помощью

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что из-за неспособности Конгресса одобрить дополнительное финансирование для Украины российские силы смогли захватить часть территорий на востоке.

Комментируя одобрение дополнительного финансирования для союзников США, в частности для Украины, Салливан признал, что на этот процесс ушло "слишком много" времени.

"Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки", – добавил советник Байдена.

"Факт заключается в том, что у нас уйдет некоторое время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", – подытожил представитель Белого дома.