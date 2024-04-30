Еврокомиссия допускает запрет на TikTok в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Маастрихте с участием ведущих кандидатов на евровыборах в 2024 году допустила, что в ЕС могут запретить TikTok.

Модератор упомянул о Соединенных Штатах, где TikTok будет ждать национальный запрет, если его не продаст владелец ByteDance.

"Это (запрет в ЕС) не исключено", – сказала фон дер Ляйен, комментируя слова модератора.

Она добавила, что Еврокомиссия была "первым учреждением во всем мире, которое запретило TikTok на наших корпоративных телефонах". "Мы точно знаем опасность TikTok", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен выступала на дебатах не как президент комиссии, а как ведущий кандидат от правоцентристской Европейской народной партии на выборах в Европарламент.

Ее замечание прозвучало на фоне серии плохих новостей для TikTok в Европе. На прошлой неделе TikTok решил приостановить функцию, которая вознаграждала пользователей за взаимодействие с приложением TikTok Lite, после того как комиссия начала изучать эту функцию в соответствии с правилами ЕС по модерации контента – Законом о цифровых услугах (DSA).

TikTok сталкивается с отдельным расследованием – также в рамках DSA – относительно вероятных нарушений в защите несовершеннолетних. Согласно DSA, Еврокомиссия может выдать распоряжение о временной приостановке услуги в качестве крайней меры защиты.

Другие кандидаты на дебатах были более сдержанными. Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, главный кандидат от либеральной партии ALDE, сказала, что мы должны увидеть, "что там происходит", когда речь идет о TikTok.

Сама фон дер Ляйен избегает TikTok во время кампании на переизбрание на свой пост на второй срок.