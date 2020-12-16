Последнее обновление: 16.12.2020 23:51

Евросоюз внес Telegram и «ВКонтакте» в «список наблюдения за пиратством»

Еврокомиссия опубликовала новый список ресурсов, которые способствуют пиратству и могут получать от него выгоду. В перечень впервые включили мессенджер Telegram и социальную сеть «ВКонтакте».

Список формируется на основе отчетов групп правообладателей. Они сообщили, что пользователи Telegram, используя в том числе публичные каналы, «обмениваются нелегальным контентом, в частности музыкой, книгами, новостными публикациями, фильмами и телепрограммами». Кроме того, подписчики делятся ссылками на другие сайты, которые размещают пиратский контент, полагают в Еврокомиссии, передает РБК.

Соцсеть «ВКонтакте» также включена в список из-за множества жалоб со стороны правообладателей, говорится в документе. Пользователи соцсети могут иметь несанкционированный доступ к книгам, а также к фильмам и телепередачам, в частности через встроенные видеоплееры.

«Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права», — говорится в документе.

И Telegram, и «ВКонтакте» возражали против включения их в «список наблюдения за пиратством». Telegram сообщал Еврокомиссии, что «не терпит никакого вредоносного контента на своей платформе» и удаляет его в течение 24 часов. «ВКонтакте» также отмечала, что борется с пиратством. В частности, в соцсети указывали, что правообладатель может пожаловаться на нарушение авторских прав через электронную форму. По данным «ВКонтакте», ее сотрудники обработали более 1,36 млн таких жалоб, рассмотрение большинства из которых завершилось удалением контента.



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