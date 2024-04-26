Власти Грузии возмущены резолюцией Европарламента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили гневно отреагировал на принятую Европарламентом резолюцию, которая призывает не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния".

Спикер грузинского парламента назвал принятую резолюцию "продолжением кампании против грузинского народа", сообщает "Грузия Online".

"Это начатая несколькими депутатами кампания, которую они уже давно проводят против грузинского народа", – заявил Папуашвили.

Он также добавил, что власти страны не намерены отказываться от законопроекта об иноагентах, поскольку считают его "рубиконом на пути развития государственности".

"Закон о прозрачности является своего рода рубиконом, который важен для того, чтобы страна еще раз его перешла для развития государственности и сказала, что для нее определяющими являются свои интересы, а не то, что диктуют", – добавил Папуашвили.

Накануне Европарламент проголосовал за необязывающую резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния".