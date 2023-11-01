Лидер "Грузинской мечты" назвал предательством возможное помилование Саакашвили

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили "переходит все красные линии" и от нее можно ожидать даже помилования экс-президента Михаила Саакашвили, что сравнимо с очередным предательством народа.

"Мы ничему не удивляемся от Саломе Зурабишвили. Она постепенно переходит все "красные линии", поэтому я не знаю, перейдет ли она и эту линию до конца и помилует ли Саакашвили. Конечно же, это будет очередным предательством в отношении грузинского народа, для которого принципиально неприемлемы преступления Саакашвили", - заявил Кобахидзе.

Депутат парламента Грузии от оппозиции Алеко Элисашвили считает, что президент Зурабишвили может помиловать Саакашвили по двум вынесенным приговорам, но выйти на свободу он не сможет, так как в судопроизводстве находятся еще три возбужденных против него уголовных дела, передает Интерфакс.

"Саакашвили отбывает шестилетний тюремный срок по двум уголовным делам, однако против него возбуждены еще три уголовных дела, и как только его помилуют по уже вынесенным приговорам, его сразу же отправят в тюрьму по другим делам, приговоры по которым суд сразу же вынесет", - сказал Элисашвили журналистам.

По его словам, действующему президенту Зурабишвили "придется объявлять помилование Саакашвили по каждому из вынесенных приговоров".