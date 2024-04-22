Последнее обновление: 22.04.2024 10:39

Президент Польши подтвердил готовность разместить ядерное оружие

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt подтвердил готовность властей страны к размещению ядерного оружия США в качестве ответа на милитаристские действия России.

«Я уже разговаривал на эту тему несколько раз. Не буду скрывать, что когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности. Россия все больше милитаризирует Калининградскую область. Недавно она перебазировала свое ядерное оружие в Беларусь», - заявил Дуда.

По его словам, если будет принято соответствующее решение союзников в рамках Nuclear Sharing, «мы готовы на это».

«Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику», — добавил Дуда.

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