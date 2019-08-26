Последнее обновление: 26.08.2019 09:18

Польша готова размещать ядерные ракеты США

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность к размещению американских ядерных ракет в Европе.

"Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно обсудить и решить в рамках НАТО", - сказал он в интервью газетам группы Funke и французской газете Ouest-France, обнародованном в субботу, 24 августа.

По словам Моравецкого, Россия не выполняла договор о РСМД от 1988 года, запрещающий размещение ракет средней дальности в Европе, поэтому он понимает обеспокоенность НАТО, передает DW.

Одновременно польский премьер высказался за разработку нового всеобъемлющего договора о разоружении, участником которого станет и Китай.

"Угроза для свободного мира исходит не только из Москвы, но и из Пекина", - пояснил Моравецкий.

США в начале февраля 2019 года объявили о выходе из ДРСМД, сославшись на то, что Россия на протяжении многих лет разрабатывает ракетную систему средней дальности 9М729. Вашингтон утверждает, что эта оснащенная ядерной боеголовкой крылатая ракета, способна поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров. Россия отвергает обвинения США и в свою очередь обвиняет Вашингтон в нарушении договора.

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