Последнее обновление: 17.04.2024 13:42

Россия ввела санкции против 235 граждан Австралии

Власти РФ запретили въезд в страну на бессрочной основе 235 австралийцам из числа депутатов муниципальных собраний.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», - говорится в сообщении МИД РФ.

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», - сказано в сообщении.

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