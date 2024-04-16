Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдовы во вторник, 16 апреля, объявил положительное заключение на запрос депутатов партии власти "Действие и солидарность" (PAS) о проведении референдума о вступлении в ЕС, со ссылкой на NewsMaker.

Теперь окончательное решение о проведении референдума должен утвердить парламент страны. Издание отмечает, что в запросе указана дата проведения референдума о вступлении в ЕС 20 октября.

Если жители Молдовы проголосуют за вступление в ЕС, то в Конституцию внесут несколько поправок. В преамбуле Конституции появится упоминание о европейской идентичности и о необратимости Европейского пути развития Молдовы.

Также в Конституции появится отдельная статья "Европейская интеграция". В ней укажут, что Молдова присоединяется к договорам о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС.

После присоединения к этим договорам и актам они будут иметь приоритет перед национальными законами.

Опросы свидетельствуют, что мнения в обществе о необходимости такого референдума разделились почти пополам.