Европарламент инициировал проведение переговоров о вступлении Молдовы в ЕС до конца года

Европейский парламент принял резолюцию с инициативой начала переговоров о вступлении Молдовы в Европейский союз до конца 2023 года после выполнения ею девяти рекомендации Еврокомиссии.

Сообщение об этом разместил в среду в социальных сетях депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан, который возглавляет парламентский Комитет по ассоциации Европейский союз - Республика Молдова.

По его словам, резолюция была принята подавляющим большинством голосов: 555 - "за", 49 - "против" и 26 воздержавшихся, передает Интерфакс.

"Это свидетельствует о том, что европейская интеграция Молдовы пользуется поддержкой депутатов Европарламента со всех уголков Европы и всех проевропейских политических групп. Молдова очень важна для нашей безопасности, для всех стран ЕС (...) И самый надежный путь, которым мы можем обеспечить долгосрочную стабильность Молдовы, а также всех нас, - это европейская интеграция страны", - подчеркнул Мурешан.

При этом он обвинил Россию в попытках "затормозить европейский путь Республики Молдова".

"Именно поэтому мы, Европейский парламент, в принятой резолюции просим европейские институты увеличить финансовую и техническую помощь Молдове, как для реализации реформ, необходимых для европейской интеграции, так и для новых мер поддержки населения", - отметил Мурешан.

Он пояснил, что Европарламент просит Европейскую комиссию как можно скорее перевести Молдове оставшуюся часть средств макрофинансовой помощи в размере 150 млн евро, утвержденной в 2022 году, а также бюджетной поддержки в размере 105 млн евро.

"Мы также ожидаем, что комиссия как можно скорее предложит новый пакет мер поддержки для Молдовы, запрошенный Европейским советом в марте. Кроме того, Европарламент, находится в процессе утверждения дополнительной макрофинансовой помощи в размере 145 млн евро. (...) В целях усиления поддержки Молдовы мы также просим об укреплении Центра безопасности ЕС в Молдове, в том числе путем увеличения финансовых ассигнований на этот центр", - сказал Мурешан.

В начале апреля Молдова получила от Евросоюза грант в размере 10 млн евро, а в мае в страну поступит еще 40 млн евро в виде кредита. Эти 50 млн евро выделены в качестве финансовой поддержки Молдовы в рамках продолжающейся операции макрофинансовой помощи на общую сумму в 150 млн евро.

В августе 2022 года Еврокомиссия уже выплатила Молдове 50 млн евро в рамках первого платежа. В январе 2023 года она предложила увеличить текущую макрофинансовую помощь республике еще на 145 млн евро. Это предложение находится на рассмотрении Европейского парламента и Совета ЕС.