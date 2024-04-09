Власти РФ обвиняют должностных лиц США и НАТО в финансировании терроризма

СК России возбудил уголовное дело на высших должностных лиц США и стран НАТО по обвинению в финансировании терроризма.

«Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба», - говорится в сообщении СК РФ.

«Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами», - также сказано в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по итогам проверки обращения ряда депутатов Госдумы РФ в конце марта. Генпрокуратура РФ тогда пояснила, что речь в обращении идет "о расследовании фактов организации и финансирования ряда террористических актов на территории Российской Федерации, а также акта международного терроризма - подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", следы которых ведут к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре".