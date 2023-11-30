Верховный суд запретил ЛГБТ-движение в России

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

Слушание проходило в закрытом режиме - без слушателей и представителей СМИ. Около здания ВС на Поварской улице в Москве собралось менее десяти активистов, поддерживающих движение, без плакатов и символики, передают Ведомости.

«Признать «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории России», - огласил решение судья Олег Нефедов.

Согласно решению, признаны экстремистскими и запрещены структурные подразделения организации. Оно подлежит немедленному исполнению.

Истец обратился в суд 17 ноября, выявив в деятельности «Международного общественного движения ЛГБТ», которое по оценке Минюста «функционирует на территории Российской Федерации», «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

Сегодня утром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом о признании экстремистским ЛГБТ-движения, и комментировать отказался.