Последнее обновление: 09.04.2024 16:32

Власти Беларуси ограничили доступ к ряду СМИ Латвии, Литвы и Эстонии

Мининформ Беларуси ограничил доступ к некоторым средствам массовой информации Латвии, Литвы и Эстонии в качестве ответной меры на ограничение доступа к ряду белорусских СМИ в этих странах.

"В связи с введением запрета на деятельность отдельных средств массовой информации Беларуси на территории Латвии, Литвы и Эстонии в качестве ответной меры министерством информации на основании уведомления Министерства иностранных дел Республики Беларусь 8 апреля 2024 года принято решение о запрете деятельности ряда интернет-ресурсов этих государств на территории Республики Беларусь. В рамках реализации данного решения доступ к ним ограничен", - говорится в сообщении Мининформа.

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