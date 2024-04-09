Власти Беларуси ограничили доступ к ряду СМИ Латвии, Литвы и Эстонии

Мининформ Беларуси ограничил доступ к некоторым средствам массовой информации Латвии, Литвы и Эстонии в качестве ответной меры на ограничение доступа к ряду белорусских СМИ в этих странах.

"В связи с введением запрета на деятельность отдельных средств массовой информации Беларуси на территории Латвии, Литвы и Эстонии в качестве ответной меры министерством информации на основании уведомления Министерства иностранных дел Республики Беларусь 8 апреля 2024 года принято решение о запрете деятельности ряда интернет-ресурсов этих государств на территории Республики Беларусь. В рамках реализации данного решения доступ к ним ограничен", - говорится в сообщении Мининформа.