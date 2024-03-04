Последнее обновление: 04.03.2024 13:17

МВД Беларуси готовится к TikTok-революции

Белорусские силовики креативят методы противодействия на случай TikTok-революции, заявил в эфире гоств замминистра внутренних дел РБ Геннадий Казакевич.

"Мои коллеги из ГУБОПиК говорят, что следующая революция будет революцией TikTok. И она совсем не так безобидна", - сказал Казакевич.

"Искусственный интеллект и нейросети используются для деструктива, для совершения революции. Противодействовать технологиям можно только технологиями. Поэтому активно перенимаем зарубежный опыт, который имеется, активно разрабатываем свои методы противодействия, начиная от информационного противодействия и заканчивая противодействием, допустим, в социальных сетях, в популярных мессенджерах и так далее", - добавил он.

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