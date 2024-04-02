ЕС считает Лукашенко «правителем, который украл результаты выборов»

Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано, комментируя сегодняшние высказывания Лукашенко о том, что Запад увеличивает «расходы на ударные вооружения» и «если кто-то думает, что Гродно - чужой чей-то город или не совсем белорусский», заявил, что ЕС представляет угрозу только лично для Лукашенко.

"Евросоюз представляет угрозу только тем, кто презирает демократию, права человека, права гражданина и международное право в международных отношениях», - заявил Стано.

«Никто не должен бояться ЕС, только те, кто подрывает международные нормы и демократию, люди, как Лукашенко", - отметил он.

Стано подчеркнул, что ЕС считает Лукашенко не президентом, а "правителем, который украл результаты выборов и продолжает репрессии против своего населения", и обвинил его в поддержке военного вторжения РФ в Украину.

"Поэтому ЕС принимает меры предосторожности. Мы работаем над тем, чтобы Европа была оснащена максимально хорошо для ответа на угрозы со стороны таких людей, как Путин и Лукашенко", - заключил Стано.

Лукашенко сегодня в Гродно заявил, что Беларусь никому ничем не угрожает: "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать".

"Мы ведь сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу… "Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - в энный раз сказал Лукашенко.