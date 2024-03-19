Боррель обещает продолжать поддержку белорусской оппозиции

ЕС продолжит поддержку белорусской оппозиции, и белорусский вопрос занимает важное место в повестке дня Евросоюза.

Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 18 марта на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС в Брюсселе

“Продолжается нарушение гражданских и политических прав белорусских людей, более 1,4 тыс. человек являются политзаключенными. Мы требуем их освобождения”, — сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжит поддержку белорусской оппозиции.