Внешняя торговля Беларуси выросла на 8,3% за 11 месяцев 2023 года

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-ноябрь 2023 года вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $86,6729 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 3,0% и составил $43,7017 млрд, импорт вырос на 14,3% и составил $42,9713 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-ноябрь составило $730,4 млн. (в январе-октябре – $665,7 млн.).

Внешняя торговля товарами в январе-ноябре 2023 года выросла на 9,9% по сравнению с январем-ноябрем 2022 года и составила $73,8776 млрд. Импорт товаров вырос на 14,3% и составил $37,8540 млрд, экспорт вырос на 5,6% и составил $36,0236 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1830,4 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-ноябре 2023 года сократилась на 0,1% по сравнению с январем-ноябрем 2022 года и составила $12,7953 млрд. Экспорт услуг упал на 7,6% и составил $7,6781 млрд., импорт вырос на 13,8% и составил $5,1173 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $2560,8 млн.