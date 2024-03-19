Число призванных военнообязанных в Беларуси выросло до 5 тыс. человек

Минобороны Беларуси в рамках проводимой проверки боевой готовности Вооруженных Сил уже призвало около 5 тыс. военнообязанных.

«В ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил завершена поставка личного состава. Для выполнения задач прибыло порядка 5000 военнообязанных», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны озвучивало цифру в 3 тыс. военнообязанных.

В понедельник местные власти Гомельской области сообщили о том, что закрыт въезд в три района на границе с Украиной.