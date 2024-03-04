Последнее обновление: 04.03.2024 18:19

Лукашенко подписал указ о переводе госорганов на работу в условиях военного времени

Лукашенко подписал указ о переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени, сообщила его пресс-служба.

«Документ совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий», - говорится в сообщении.

Перечень государственных органов, на которые распространяется действие указа, дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами.

«Предусмотрена также возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных государственных органов и ряда организаций воинских званий», - сказано в сообщении.

Документ подписан в целях «системного и бесперебойного функционирования госаппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время».

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