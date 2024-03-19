Товарищ Си готовит первый визит в Европу со времен пандемии

Президент Китая Си Цзиньпин в начале мая совершит визит во Францию, что станет его первой поездкой в Европу со времен пандемии, пишет Politico со ссылкой на источники в Париже и Брюсселе.

Визит китайского лидера совпадает с 60-й годовщиной установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином. Поездка состоится в то время, как Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за партнерства Си Цзиньпина с Путиным.

Но настроение во Франции, скорее всего, будет другим по сравнению с торжествами по случаю 50-летия двусторонних отношений между двумя странами, сообщил человек, знакомый с подготовкой к поездке.

"Это будет менее праздничный и более придирчивый визит, учитывая нынешние экономические и геополитические ставки", – сказал собеседник, пожелавший остаться анонимным.

"Мы требуем взаимности в отношениях с Китаем, в частности, в ключевой сфере экологического перехода", – сказал он, имея в виду дебаты о том, насколько Европа должна уменьшить риски в своих отношениях с Китаем.

Китай яростно отреагировал на беспрецедентное решение ЕС в прошлом месяце внести китайские компании в черный список из-за их связей с Россией. Его мощная электромобильная промышленность также близка к вступлению в торговую войну с европейскими регуляторами, которые обвиняют китайское государство в субсидировании этих гигантов.

С другой стороны, Пекин стремится, чтобы европейские инвестиции оставались на китайском рынке, поскольку местная экономика испытывает огромное давление и расшатывается нестабильным рынком недвижимости.

За поездкой, которая планировалась месяцами, внимательно будут следить в Вашингтоне и других европейских столицах. Канцлер Германии Олаф Шольц также отправляется в Китай с визитом в апреле.

Недавно официальные лица заявили изданию Politico, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии – иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи. По их словам, этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале этого месяца, где он обсуждал будущее Украины. Официально Министерство иностранных дел Китая заявило, что Ли Хуэй пообещал "поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".