Китай завербовал европейского политика для раскола Запада

Китай более трех лет использовал бельгийского ультраправого политика Франка Крейельмана как агента разведки в попытках влиять на решения стран Запада.

Результаты совместного расследования опубликовали Financial Times, Spiegel и Le Monde.

Журналисты получили от западного источника, занимающегося вопросами безопасности, текстовые сообщения, датированные с 2019-го по конец 2022 года.

Как свидетельствует расследование, офицер шпионского агентства Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая Даниэль Ву подталкивал бывшего бельгийского сенатора Франка Крейельмана к оказанию влияния на дискуссии в Европе по различным вопросам – от притеснений демократии в Гонконге до преследования уйгуров в Синьцзяне.

Когда канцлер ФРГ Олаф Шольц собирался посетить Китай в конце 2022 года, Ву попросил Крейельмана убедить двух правых депутатов Европарламента публично заявить, что США и Великобритания подрывают европейскую энергетическую безопасность, однако никаких заявлений в итоге сделано не было.

"Наша цель – расколоть американо-европейские отношения", – писал Ву Крейельману в текстовом сообщении.

По словам представителей разведки четырех западных стран, Ву работает в Чжэцзянском филиале МГБ. Западные разведки также отследили его деятельность в Польше и Румынии.

Во время одного из текстовых обменов, которые приводят издания, в 2021 году Ву сказал бельгийскому политику, что ему поручили "атаковать Адриана Ценца" – исследователя, который помог раскрыть, как Китай держит в неволе сотни тысяч представителей уйгурского меньшинства в своем отдаленном регионе Синьцзян.

Как свидетельствуют сообщения, Ву также попросил Крейельмана помочь сорвать конференцию на Тайване, и они обсудили возможность заплатить посреднику, чтобы тот повлиял на католического кардинала и предостерег его от политизации Covid-19, поскольку КНР оказалась под давлением из-за вируса, появившегося в Ухане.

Непонятно, как и когда Крейельман был завербован, отмечают авторы публикации. Его отношения с Ву, похоже, поддерживались дистанционно, за исключением поездки в курортный город на острове Хайнань Санья в 2019 году для встречи с куратором разведки, указывает FT.

Похоже, что Крейельман не имел особого успеха в выполнении задач, которые Ву ставил перед ним в текстах, говорится в материале, ведь в июне 2021 года, например, тот признался, что "безуспешно пытался противостоять" резолюции в бельгийском парламенте, которая объявила, что уйгуры находятся под угрозой геноцида.

Текстовые сообщения, доступ к которым получили издания, подробно раскрыли, как китайская разведка пытается манипулировать политическими дискуссиями во всем мире в пользу Пекина – проблема, на которую все чаще обращают внимание западные спецслужбы.

Операция МГБ в Европе высветила одну из определяющих черт китайского шпионажа – широкомасштабные операции влияния, направленные на формирование политических дискуссий, которые простираются от Оттавы до Лондона и Канберры. Вашингтон также неоднократно предупреждал о скрытых попытках Пекина вмешаться в выборы.

По словам одного из экс-сотрудников ЦРУ с опытом работы в Европе, оперативники МГБ, как правило, сосредотачиваются на вербовке политиков низшего ранга на континенте, "которые симпатизируют делу Китая или получают выгоду от китайской щедрости".

"Бельгия стала главным центром разведывательных операций различных враждебных государств из-за того, что там легко работать", – сказал бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ.

Ранее немецкая разведка сообщила, что Пекин тайно пытается сделать западную политику более дружественной к Китаю, работая над привлечением на свою сторону европейских политиков.

Перед этим стало известно, что в Великобритании арестовали двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Один из них был парламентским сотрудником, который занимался вопросами международных отношений.

Руководители британской разведки неоднократно предупреждали, что Китай использует шпионскую деятельность для похищения ее технологических разработок и подрыва конкурентоспособности.

В рамках обновленной стратегии обороны, безопасности и внешней политики Великобритании контрразведывательная служба МИ5 будет оказывать бизнесу и другим учреждениям помощь в противодействии шпионам из Китая и России.