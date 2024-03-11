Полиция Латвии проверит голосующих на "выборах" Путина в посольстве РФ

В Латвии Государственная полиция и Государственная пограничная охрана во время российских президентских "выборов" будут проверять людей, которые придут на избирательный участок в посольство РФ в Риге.

Об этом сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс, передает LETA.

По его словам, людей будут проверять, есть ли у них законные основания находиться в Латвии.

Начальник Госполиции призвал граждан России, проживающих в Латвии и желающих принять участие в "выборах" президента РФ, учитывать возможные проверки на улицах. Такие же проверки проводятся российскими службами, когда граждане Латвии идут голосовать на избирательные участки в России, отметил Рукс.

Выявление нарушений правил пребывания в стране может привести к началу процедуры выдворения из Латвии. Для соблюдения установленного правовыми нормами порядка в проверках также будут участвовать представители Управления по делам гражданства и миграции.

Во время "выборов" президента России в Латвии Госполиция будет работать в усиленном режиме, строго пресекая любые попытки прославления российской агрессии, подчеркнул Рукс.