Латвия отказала в убежище экс-полковнику ФСБ РФ

Власти Латвии отказали в предоставлении убежища бывшему полковнику Федеральной службы безопасности России (ФСБ), который на протяжении нескольких лет имел право на проживание в Латвии.

По данным Административного окружного суда в Риге, в декабре 2015 года гражданину России в связи с покупкой недвижимости было предоставлено право на проживание в Латвии до декабря 2020 года решением Департамента по делам гражданства и миграции (УДГМ), сообщает Delfi.

Решениями от декабря 2020-го и марта 2021-го администрация УДГМ продлевала срок рассмотрения дела, связанного с предоставлением права на проживание в Латвии, поскольку не было информации от компетентных государственных органов.

Срок действия российского паспорта у бывшего полковника ФСБ истек в мае 2021 года. В июне того же года мужчина получил письменный ответ посольства России в Латвии, в котором отмечалось, что заявителю было отказано в выдаче паспорта без объяснения причин.

В июне 2021 года мужчина обратился в Госпогранслужбу с просьбой предоставить ему статус беженца или альтернативный статус в Латвии. Мужчина сообщил властям Латвии, что работал в ФСБ РФ с февраля 2009 года по март 2012 года.

В феврале 2015 года бывший полковник ФСБ въехал в Латвию, чтобы создать семью с гражданкой Евросоюза, с которой весной того же года зарегистрировал брак.

Позже мужчине стало известно, что правоохранительные органы РФ провели расследование и привлекли его бывших коллег к уголовной ответственности в рамках начатого в РФ коррупционного дела в строительной сфере..

Латвийская прокуратура также узнала, что мужчина находится в розыске Интерпола. В августе 2021 года в Генпрокуратуру Латвии поступил запрос от Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции для уголовного преследования в России. Мужчина выразил латвийским властям свое опасение мести влиятельных генералов, близких к российскому правительству.

В июне этого года УДГМ отказало мужчине в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса в Латвии. Не согласившись с решением УДГМ, мужчина обратился в районный административный суд. В конце ноября суд отклонил его заявление.

Из приговора суда следует, что бывший полковник критиковал Россию как страну, которая является недемократической и поддерживает террористов, на разных этапах рассмотрения дела о предоставлении убежища.

Суд соглашается с тем, что Россия в настоящее время считается неправовым, недемократическим государством, а международное сообщество осуждает войну России на территории Украины.

Однако указанные соображения не позволяют суду сделать вывод о безосновательности абсолютно всех уголовных дел, возбужденных в России, в том числе и по экономическим преступлениям. Тот факт, что в России существуют серьезные и системные проблемы с правопорядком, сам по себе не позволяет сделать вывод о безосновательности и сфабрикованности каждого уголовного дела, возбуждаемого в России.

Латвийский суд не согласился с аргументом мужчины о том, что его "преследование связано с принадлежностью к определенной социальной группе, в которую входят бывшие сотрудники ФСБ, проживающие на данный момент за рубежом, и поэтому считаются предателями". По мнению суда, предложенная мужчиной модель определения социальной группы искусственно сконструирована.