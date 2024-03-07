Последнее обновление: 07.03.2024 16:13

В Беларуси продажи новых легковых автомобилей в феврале 2024 года выросли на 32%

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в Беларуси в феврале 2024 года составили 2699 авто и выросли на 32% по сравнению с январем, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация.

В годовом выражении рост продаж составил 138%, что позволило БАА заявить о преодолении спада на автомобильном рынке страны.

«Такая положительная динамика говорит о том, что автомобильный рынок Беларуси успешно преодолел период спада и сейчас находится на этапе роста. Этому способствовало появление в продаже большого количества новых китайских марок авто, развитие белорусского локального производства, а также тот факт, что автокредиты вновь стали более доступными», - говорится в комментарии БАА.

На долю лёгкого коммерческого транспорта в феврале пришлось 8% от общего числа проданных членами БАА автомобилей или 225 штук, а продажи новых легковых автомобилей составили 92% или 2474 штуки, причём из них 57% или 1407 авто приходятся на бренд Geely.

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