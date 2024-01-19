Лукашенко потребовал в новому году запустить производство «отечественного» электромобиля

Лукашенко, посещая сегодня сборочную площадку китайских авто «Белджи», потребовал к 1 января 2025 года запустить производство отечественного электромобиля.

"Ваша задача - к 1 января 2025 года вы должны в основном все это сделать", - потребовал Лукашенко.

По его словам, времени на раскачку нет и надо шевелиться, пока в мире тренд на такие машины и спрос растет.

Он также потребовал повышать локализацию производства

"Предприятие состоялось. Не будем себя перехваливать: большой путь нам еще надо пройти (в вопросе локализации – ред), чтобы не таскать комплектующие со всего мира и прежде всего дружественного нам Китая», - сказал Лукашенко.

"Перспектива - чтобы мы построили здесь, как мы еще тогда планировали, когда открывали завод, кузовной цех и штамповали кузова здесь. Наверное, нет в мире такой компании, которая бы комплектующие производила в одной стране, будь то самолет, автомобиль… Большая кооперация, кооперация вдолгую. Но в связи с тем, что мир ошалел, конкуренция доходит до военных действий, нам надо рассчитывать прежде всего на дружественные страны", - уточнил он.