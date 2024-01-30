Последнее обновление: 30.01.2024 17:29

Продажи новых автомобилей в 2023 году в Беларуси выросли на 47,5%

Продажи новых автомобилей в 2023 году в Беларуси составили 25408 штук, что на 47,5% больше, чем в 2022 году.

Из них 21 761 - легковые автомобили, доля легких коммерческих составила 3 647 единиц, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация.

Доля продаж китайских автомобилей в прошлом году выросла до 82,6% с 31,7%. При этом доля Geely в структуре продажи китайских марок в 2023 году составила 87,4%.

Согласно информации БАА в 2023 году продано 15 706 автомобилей Geely, 2684 - Lada, 756- Haval, 573 - Audi, 346 - JAC, 250 - Voyah, 233 - Chery, 224 - FAW Bestune, 215 – Volkswagen, 202 - Dongfeng (202).

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