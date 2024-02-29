РФ планирует возобновить выпуск самолетов-разведчиков А-50

Российская корпорация "Ростех" намерена возобновить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Об этом пишут "Ведомости".

"Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо", - сказал глава корпорации Сергей Чемезов.

Вечером 14 января в российских и украинских Telegram-каналах появились сообщения о сбитии над Азовским морем российского самолета А-50 и повреждении воздушного командного пункта Ил-22М.

23 февраля Силы обороны Украины сбили еще один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Затем стало известно, что его удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.