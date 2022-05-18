Последнее обновление: 18.05.2022 12:36

Россия продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов до 25 мая

Росавиация в 14-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, следует из сообщения ведомства.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года, 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.

Ограничения на полеты введены 24 февраля в день военного вторжения России в Украину.

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