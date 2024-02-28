Украина окончательно перешла на европейские правила торговли электроэнергией

Украинский оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" запустил общие аукционы на доступ к интерконнекторам с Молдовой.

Таким образом, Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией, сообщила национальная энергетическая компания.

Впервые было расторговано право снабжения электроэнергией на целый месяц.

"Вчера, 27 февраля, завершился первый совместный месячный аукцион по доступу к межгосударственным пересечениям с поставкой электрической энергии в марте для Украины и Молдовы. Аукцион в этом формате длился неделю", – говорится в сообщении.

По направлению Украина – Молдова (UA-MD) распределенная пропускная способность составила 463 МВт. По направлению Молдова – Украина (MD-UA) – 96 МВт.

100% доступной пропускной способности по каждому направлению было распределено среди четырех участников. Всего по направлению UA-MD было восемь участников, а по направлению MD-UA – девять.

Спрос на пропускную способность на каждом месячном аукционе превышал предложенную для распределения пропускную способность. Это определило предельную цену аукциона для направления UA-MD 0,05 евро за 1 МВт, а для направления MD-UA 0,5 евро за 1 МВт, сообщила Укрэнерго.

Суточные аукционы с Молдовой запланированы в четверг, 29 февраля, с днем снабжения – 1 марта.