Совмин Беларуси внес изменения в порядок закупок за счет собственных средств

Совмин Беларуси постановлением №114 внес изменения в порядок закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденный постановлением СМ №229 от 12 марта 2022 года, сообщила пресс-служба МАРТ РБ

Изменения предусматривают возможность до 1 июля 2024г.:

- не руководствоваться требованиями постановления №229 при закупках оборудования, инструментов, сырья, материалов и комплектующих по перечню, согласованному госорганом (госорганизацией) для организации, находящейся в его подчинении (входящей в его состав, систему, являющейся дочерней компанией холдинга), для собственного производства товаров (работ, услуг) такой организацией;

- без учета требований постановления № 229 приобретать услуг по перевозке грузов по согласованию с госорганом (госорганизацией) для организации, находящейся в его подчинении (входящей в его состав, систему, являющейся дочерней компанией холдинга).

Документом также дополнен перечень белорусских товаров, минимальная доля закупок которых в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего вида должна быть обеспечена закупающей организацией.