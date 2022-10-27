Последнее обновление: 27.10.2022 16:41

Совмин Беларуси внес поправки в порядок проведения закупок за счет собственных средств

Совмин Беларуси постановлением №729 от 25 октября 2022 года внесен поправки в порядок закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

Как говорится в комментарии МАРТ РБ, поправки позволяют предоставлять дополнительные преференции производителям промышленной продукции в зависимости от уровня локализации производства.

В частности:

предусмотрено обязательное применение преференциальной поправки в размере 15 % к производителям, выполняющим установленные требования по локализации;

предоставлена возможность закупки из одного источника товаров у производителей, выполняющих установленные требования по локализации;

скорректированы подходы в части условий допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары (изменяется перечень документов, подтверждающих страну происхождения товара, при определении допуска к участию в процедуре закупки товаров).

Принятые изменения в этой части вступят в силу с 1 января 2023 года.

Кроме того, с момента официального опубликования постановления №729 разрешается без проведения процедур закупок приобретать услуги по перевозке грузов по согласованию с вышестоящим государственным органом (государственной организацией).

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