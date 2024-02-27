Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя отметил, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Об этом Макрон заявил после переговоров с союзниками Украины в Париже в понедельник, его цитирует Le Monde.

Макрон, выступая на пресс-конференции, сказал, что союзники сделают "все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну". "Все возможное для достижения этой цели", – добавил он, говоря о формах поддержки, которые будут предоставлены Украине.

В этом контексте он отметил, что отправку западных войск в Украину в будущем "нельзя исключать", хотя подчеркнул: "сегодня нет консенсуса относительно официального, принятого и одобренного отправления войск".

Макрон не стал говорить больше о позиции Франции по этому вопросу, ссылаясь на "стратегическую неопределенность".

"Я не буду снимать двусмысленность сегодняшних дебатов, называя имена. Я говорю, что этот вопрос был поднят как один из вариантов", – добавил он.

"Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили: "Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия", – пояснил Макрон.

"Давайте будем иметь смирение признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели", – добавил президент Франции.

До этого времени Франция никогда не упоминала о варианте отправки западных войск в Украину.

Отвечая на вопросы после встречи в Елисейском дворце, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил, что вопрос об отправке наземных войск не стоял на повестке дня.