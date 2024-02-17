Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности"

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже 16 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в рамках рамочной декларации G7.

Как сообщил Макрон заявил на совместной пресс-конференции, двустороннее соглашение "конкретизирует обязательства, которые мы взяли со странами G7 на Вильнюсском саммите НАТО в июле прошлого года".

"Наша поддержка не только долгосрочная, но и также имеет коллективное намерение, поскольку Великобритания и Германия уже подписали это соглашение", – добавил он.

Заместитель председателя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что соглашение предусматривает выделение до 3 миллиардов евро военной помощи Киеву в течение 2024 года.

"Закреплены конкретные объемы поддержки – в 2024 году Франция предоставит Украине до 3 миллиардов евро военной помощи. Поддержка продлится в течение 10 лет действия соглашения", – сказал Жовква.

Отдельно соглашение предусматривает направления военного и безопасностного сотрудничества Киева и Парижа, включая совместное производство оружия, предоставление дальнобойного оружия и боевой авиации, сотрудничество в киберпространстве.