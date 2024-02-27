В Беларуси появился новый производитель сигарет – «Табак-Инвест II»

В списке производителей сигарет на территории Беларуси появилась новая компания – ООО «Сентони ПРО», которая будет производить сигареты Vogue, Kent, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike.

ООО «Сентони ПРО» было зарегистрировано 14 декабря 2023 года по адресу: Минск, ул. Кальварийская, д. 24, каб. 418. По этому же адресу зарегистрирован ТЦ «Корона», одним из совладельцев которого является бизнесмен Павел Топузидис.

Склад нового производителя расположен по адресу Минск, ул. Монтажников, д. 19А, 2-2. По этому же адресу находится склад ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ» Павла Топузидиса, расследовал Reform.by.

По данным Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ООО «Сентони ПРО» принадлежит на 50% гражданину Беларуси Карповичу Сергею Владимировичу и на 50% – «Строй-АнДи». Уставной капитал – 2000 белорусских рублей.

Директором компании является все тот же Сергей Карпович (его мэйл – victoria-73@mail.ru). Если вбить этот мэйл в поиск, то можно узнать, что им пользуется Лапшова Виктория Олеговна из ООО «Табак-инвест». Она занимается хозяйственными спорами и внесена в Реестр медиаторов Минюста Беларуси.

В сети можно найти помощника директора в ООО «Табак-инвест» Сергея Карповича. Сам Карпович о себе в Facebook написал, что раньше работал старшим оперуполномоченным по особо важным делам в МВД (7-е управление).

ООО «Строй-АнДи» также относительно новая компания. Ее зарегистрировали 21 сентября 2023 года и владельцы собирались заниматься «реализацией проектов, связанных со строительством зданий». На 100% компанией владеет гражданин Беларуси Пискарёв Андрей Сергеевич. Он же выступает директором предприятия. Пискарев известен как управляющий салона Bentley в Минске и был фигурантом расследования издания «Бюро».

В 2022 году бизнесмен Топузидис попал под санкции Канады. 5 декабря 2023 года против «Табак-Инвеста» и его владельцев Павла Топузидиса и Виктора Петровича ввели санкции США.