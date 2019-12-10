Лукашенко выступает против повышения цен на сигареты

Противник курения Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией.

"Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело - мое мнение, другое - самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы", - сказал Лукашенко на совещании по повышению эффективности табачной отрасли.

"Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация, это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси", - заявил белорусский правитель.

"Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе ценообразования, особенно на чувствительные товары. При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий", - расставил приоритеты Лукашенко.

"Сейчас ведутся переговоры по унификации акцизной политики и в рамках ЕАЭС, и в рамках наших взаимоотношений с Россией. … четко обозначены условия дальнейшего движения по акцизам: это не должно негативно повлиять на состояние внутреннего рынка, оборот нелегальной продукции. Соответственно, не должно привести к резкому увеличению цен на внутреннем рынке для нашего населения", - уточнил требования министр финансов РБ Максим Ермолович.