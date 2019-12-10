Последнее обновление: 10.12.2019 15:55

Белорусы доплачивают в бюджет $400 млн. в год за возможность покурить

Курящие граждане Беларуси в текущем году доплатили в бюджет страны более 400 млн. долларов в виде дополнительного налога (акциза), включенного в цену сигарет. В 2020 году эта сумма вырастет примерно на 15%.

"Мы получаем более 800 млн рублей акцизов на табачную продукцию. Всего от этой отрасли поступает более 1,2 млрд рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители", - сообщил сегодня министр финансов РБ Максим Ермолович.

Он признал никотиновую зависимость бюджета страны.

«Это очень бюджетоемкая отрасль, она приносит значительные доходы. От того, насколько эффективно работает этот сектор, насколько хорошо себя чувствует табачная промышленность, сильно зависит бюджет", - констатировал министр, которого цитирует БелТА.

На 2020 год запланировано повышение ставок акцизов на табачную продукцию на 15%, что приведет к повышению цен на сигареты и росту поступлений в бюджет.

"Мы поэтапно идем по пути увеличения доходов бюджета от реализации табачной продукции на внутреннем рынке. Необходимо продолжить эту динамику, чтобы бюджет получал те доходы, которые планируется: искоренить уклонение от налогов, любые факты нелегального оборота, обеспечить загрузку производственных мощностей табачных фабрик. Соответственно, будет усиленный контроль за этим сектором в следующем году", - заявил Ермолович.

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