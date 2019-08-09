Лукашенко поделился с Олексиным табачной монополией

Лукашенко своим указом №298 от 7 августа 2019 года предоставил ООО «Интер Тобакко» право реализации исключительного права государства на осуществление импорта табачного сырья.

Текст документа опубликован на Национальном правовом портале.

Интер-Тобакко, которое по сути является предприятием Алексея Олексина, строит новую табачную фабрику, получив недавно 1,48 га земли в Шабанах.

В конце 2018 года Лукашенко разрешил Олексину создание единой товаропроводящей сети в табачной сфере, поручив до августа 2019 года передать все киоски «Табак» компании Олексина «Энерго-Оил».

С июня Олексин получил право импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro. Ранее импортом этой табачной продукции занималось предприятие «Беларусьторг» Управления делами президента.