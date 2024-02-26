В Беларуси силовики задержали не менее 4-х сотрудников обслуживающей экраны компании

Сотрудники ГУБОПиК задержали не менее четырех сотрудников компании “Легион-104”, которая занимается обслуживанием публичных экранов в Беларуси после трансляции обращения Светланы Тихановской.

Согласно сообщению провластных телеграм-каналов, трем мужчинами и женщине инкриминировано участие в акциях протеста в 2020 году.

Белорусские медиа сообщают, что 24 февраля BelPol получило доступ к системе публичных экранов в Минске для трансляции обращения Светланы Тихановской насчет «парламентских выборов и выборов в местные советы».

По информации офиса Тихановской, видеообращение могло быть показано более чем на 2 тыс. экранов в торговых центрах, крупных магазинах, на станциях метрополитена.

В социальных сетях были размещены фотографии с изображением экранов, на которых

В обращении, которое длится около 50 секунд, Тихановская говорит «Сегодня мы говорим “нет” фальшивым выборам».